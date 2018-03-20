الأرصاد الجوية تؤكد إنتهاء فصل الشتاء رسميا والثلاثاء بداية الربيع

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صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية “أحمد عبدالعال”، إن فصل الشتاء انتهي رسمياً الاثنين، واليوم الثلاثاء هو بداية فصل الربيع قبل موعده الرسمى بأسبوع، وقال “عبدالعال” في تصريحاته اليوم، أن أهم صور النصف الأول من فصل الربيع “هي التغيرات في درجات الحرارة بشكل سريع”، بالشكل الذى ترتفع فيه لمدة يومين متواصلين، ثم تبدأ فى الانخفاض ولمدة يوم واحد فقط ثم تعود للارتفاع من جديد .

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية: “أن الجزء الثاني من فصل الربيع يتشابه في سماته مع فصل الصيف، ويلاحظ أن درجات الحرارة العظمى والصغرى مرتفعة”، ورأى “عبد العال” فى تصريحه، أن فصل الصيف القادم سيكون شديد الحرارة، ولفت إلى أن مستوى الرطوبة يتخطى الـ80%.

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وأعطى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مثالًا على هذا الأمر بأن “معدل الحرارة في اليوم العادي سيكون 37 درجة مئوية، ومع زيادة معدل الرطوبة سيشعر المواطن بأنها وصلت إلى الأربعينات”، مشيراً الى أن التغيرات المُناخية العالمية على مصر بصورة كبيرة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ملامح فصول السنة ، كان قد لوحظ أن مصر مرت بفصل شتاء، لم يكن فيه أى إنخفاض كبير فى درجات الحرارة، ولم يشهد أمطاراً غزيرة.

أما عن طقس الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض بسيط فى درجات الحرارة غدًا، ليسود طقس يميل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وينخفض للبرودة ليلاً.

وتصعُب الرؤية بسبب الشبورة المائية فى الصباح على شمال البلاد، والتي تشهد كثافة على عدد من المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة فى الشمال والرياح معتدلة على معظم الأنحاء شمالية غربية، وتكون درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدًا 29 درجة، والصغرى 22 درجة.