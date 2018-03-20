الكشف عن حقيقة وجود عجز بالمستلزمات الطبية في الأسواق

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يشهد اليوم الثلاثاء عقد مؤتمر موسع من قبل شعبة المستلزمات الطبية، حيث يضم المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بقطاع المستلزمات الطبية، وعلى رأسها ما يتم ترويجه خلال الفترة الأخيرة من معاناة السوق من عجز كبير في المستلزمات الطبية وما تركه من أثر على المواطن.

وصرح رئيس الشعبة “محمد عبده إسماعيل” أن الشعبة ستقوم اليوم بمناقشة فصل نشاط الأدوية عن نشاط المستلزمات الطبية خلال اجتماع اليوم، وهو ما طالب به الكثير من أعضاء الشعبة على مدار ال10 سنوات الماضية.

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حيث تقوم الشعبة من خلال هذا المطلب بالعمل على الفصل في الخلاف الذي استمر لفترة طويلة، والتي قد أثرت بشكل سيئ على قطاع المستلزمات الطبية على الرغم من أن المستلزمات ليست دواء وإنما سلع هندسية.

وأوضح رئيس الشعبة خلال التصريحات أن المؤتمر سيشمل أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة، وسيكون التشكيل الجديد مستمر لمدة 4 سنوات قادمة، حيث من المنتظر أن يكون هناك مفاجأة بخصوص هيئة مكتب الشعبة والتشكيل الإداري الجديد.

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