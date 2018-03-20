والي: تؤكد على حضور الرئيس غداَ لتكريم الأمهات المثاليات

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عن مشاركة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي غداً الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 في الاحتفال الرسمي القائمة على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل تكريم الأمهات المثاليات.

وأضافت الدكتورة غادة والي أنه قد تم الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى جمهورية مصر العربية، وأكدت على حرص رئيس الجمهورية على تكريم الأمهات الفائزة بنفسه مثل كل سنة.

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