الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجراج للمركبات بكفر الشيخ

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تابع موقع مصر 365 تمكين قوات الحماية المدنية بمدينة كفر الشيخ تحت رئاسة العميد “رضا عبدالحميد” اليوم الموافق يوم الاثنين العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 من السيطرة على الحريق الذي شب في “جراج” للمركبات والسيارات قائم في مدينة مطوبس.

وقد تم السيطرة على الحريق ومحاولة إخماده لتجنب امتداد النيران في المنطقة بمشاركة سبعة سيارات إطفاء وقد تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

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وقد انتقل على الفور مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق اللواء عماد أبو النور ومدير إدارة الحماية المدنية العميد رضا عبدالحميد، ورئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ العقيد عبدالفتاح المنشاوي إلى مكان الواقعة من أجل متابعة الموقف من الناحية الأمنية والسيطرة على الحريق.

وقد أعلنت مصادر أمنية عاملة في محافظ كفر الشيخ أن الحريق الذي نشب فيه الحريق يقع على مساحة خمسمائة متر مربع مسقوف ومحاط بالصاج، وأضافت المصادر أن معمل الأدلة الجنائية يقوم خلال الفترة الراهنة بإجراء المعاينة اللازمة من أجل معرفة أسباب نشوب النيران في الجراج.

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