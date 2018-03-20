البترول تعلن عن تفاصيل آبار الغاز التي تم اكتشافها حديثاً بالبحر المتوسط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز والذي أكد عن بداية عمليات حفر المزيد من الآبار من أجل استكشاف والعمل على زيادة إنتاج منطقة البحر الأبيض المتوسط من الغاز الطبيعي.

أشار إلى استحواذ عدد من الشركاء الأجانب على عدد من آبار الغاز الطبيعي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكد على وجود رؤية تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية من أجل الإسراع في عجلة التنمية لتطوير الاقتصاد القومي.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية على حفر عشرة آبار جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ثمانية آبار منهم للإنتاج وبئرين استكشاف من أجل استغلال الاحتياطي المتواجد في تلك المنطقة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل.

وأكد على أن استثمارات مرحلة حفر آبار البترول وما يقارب من ثمانمائة مليون دولار أمريكي، وأضاف أن إنتاج البترول من خلال حفل تلك الآبار سوف ينتج ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين إلى أربعمائة وخمسين قدم مكعب في اليوم الواحد.

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