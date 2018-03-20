بيومي: السياسة الخارجية لمصر نجحت في إنجاز ملفات أغلقت من الخمسينيات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي بخصوص الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية المصرية “سامح شكري” إلى دولة الهند تعد زيارة هامة وتحرك دبلوماسي من أجل فتح الملفات المغلقة منذ السبعينيات مع تلك الدول، ومن المقرر أن يغادر الوزير المصري غداً وتستغرق الزيارة مدة ثلاثة أيام.

وأضاف السفير جمال بيومي أن العلاقات المصرية الهندية ليست على الوجه الأمثل المطلوب حيث أنها قد توقفت منذ السبعينيات، ولم تستفيد الدولة المصرية من توقيع الاتفاق الثلاثي بين كل من يوغسلافيا والهند ومصر بشأن المنطقة الحرة منذ فترة الخمسينات.

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وأضاف أن دولة الهند تعد من دول مجموعة السبعة والسبعين والتي ترأسها جمهورية مصر العربية هذه الدورة في منظمة الأمم المتحدة ويمكن أن يتم الاستفادة منها في شتى المجالات.

وأكد السفير جمال بيومي أن السياسة الخارجية للدولة المصرية قد نجحت بشكل كبير في فتح الملفات التي قد تم إغلاقها مع العديد من الدول، وأشار أن دولة الهند تعد من الدول التي لديها أسم كبير في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية مع العديد من الدول الأخرى.

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