أول تعليق من مسؤولة التضامن بعد تعرضها للاعتداء بالضرب

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تابع موقع مصر 365 التعليق الذي أعلنته رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة “سمية الألفي” عن واقعة الاعتداء عليها بالضرب الذي تعرضت له خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي من أجل الإعلان عن الأم المثالية.

وقد أعلنت الدكتورة سمية الألفي أن هذه الواقعة تعد تجاوز من أحد الأبناء المصاحبين لأحد الأمهات المثالية وهو ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بإعاقة ذهنية وصدر عنه سلوك عنيف، وأكدت أن الحادث غير مقصود وتم تجاوز الموضوع حيث أن ذلك الشخص غير واعي.

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كما أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التضامن الاجتماعي “محمد العقبي” أن الشخص الذي قام بالاعتداء على الدكتورة سمية الألفي بالضرب يعد شخص مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب بحالة من الهياج على الهواء مباشرة ليقوم بالاعتداء عليها بعد لحظات من الإعلام عن اسم والدته الفائزة الأولى في مسابقة الأم المثالية والتي تسمى “سلوى يحيى سعد عامر”

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