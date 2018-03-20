القضاء الإداري يقضي بوقف السماح لشركتي أوبر وكريم بمزاولة العمل بمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري بوقف ترخيص مزاولة نشاط كلا من شركة كريم وشركة أوبر ووقف الخدمات التي تسهل عملهم داخل الدولة المصرية بعد قبول الدعوة التي تم إقامتها من قبل السيد عبدالباسط، ومحمد عبدالسلام ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.

وقد اختصم في الدعوة الحاصلة على رقم 33744 لعام واحد وسبعين قضائية كلا من وزير الدولة للتنمية المحلية، ووزيرة الاستثمار، ووزير النقل والمواصلات، ووزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني من كلا الشركتين كريم وأوبر.

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وأكد مقدم الدعوى القضائية بسرعة إصدار حكم من القضاء الإداري والمؤيد للمطالب المذكورة فيها ووقف مزاولة نشاط شركتي أوبر وكريم داخل الدولة المصرية.

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