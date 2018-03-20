أبرز ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه التلفزيوني ” شعب ورئيس”

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لم يكن يحلم بأن يكون رئيساً لمصر، وأضاف أنه يتمنى ان يقال عنه أنه حافظ على “ناسه وبلده “، جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلي “شعب ورئيس “والذي عرض مساء اليوم على الفضائيات المصرية .

وتابع الرئيس خلال حديثه للمخرجة ” ساندرا نشات ” : ” أن والدتي كانت صاحبة رأي ورشد عجيب وهي أول من قلت لها إنني أرغب في أن أكون ضابطاً، وعشنا فترة كانت التربية على الحرام والحلال هو الأسلوب الغالب، عشت فى حي شعبي وكانت والدتي على علاقة طيبة بالجميع.

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وتمنى الرئيس خلال حديثه أن يكون بريق المحبة فى أعين كل الناس، وأكد على أن إرادة الشعب ستظل هى الحاكمة فى أى دولة من دول العالم، وقال أن حكاية 30 يونيو كانت حكاية مصر وأهل مصر ولم تكن حكاية عبد الفتاح السيسي .

وأردف “السيسى” : أنه فى الموضوعات الشائكة والمقلقة لا يتحدث إلا الى الله فهو المطلع على كل الأمور ، كنت أتمنى أن أمتلك تريليون او اثنين تريليون دولار لابنى بهم بلدى وأكثر ما اعانيه هو أنى لم أعد أستطيع التواجد مع الناس .

وقال أن التحدى فى أكبر من أى رئيس أياً كان لكنه لن يكون أكبر من المصريين، وأكد على أن المصريين أحرار تماماً فى كل كلمة أو تصرف، وأضاف كنت أتمنى أن يكون هناك عدد كبير من المرشحين للرئاسة من أفاضل الناس ويختار المصريين كما يريدون، وشدد على أنه على الإعلام أن يعرف جيدا حجم القضايا التي يتم تناولها .

وأشار الرئيس أن الناتج القومي المصري ٤.٣ تريليون و اقتصاد الجيش من 2% الى 3% فقط من الناتج القومي وما يقوم به الجيش هى إدارة فقط للمشروعات فبدلا من أن يستمر المشروع لثلاث سنوات فإن الجيش قادر على أن ينفذها في ٦ أشهر حتى يشعر المواطن بسرعة الإنجاز .

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