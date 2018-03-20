احتشاد المئات بالجيزة لحضور فعاليات مؤتمر “معلمون خلف الرئيس”

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تابع موقع مصر 365 انطلاق فعاليات مؤتمر تحت مسمى “معلمون خلف الرئيس” والذي تم تنظيمه في نادي معلمي الجيزة بشارع البحر الأعظم، وقد بدأت الفعاليات بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد الطبلاوي، ليتم بعدها عزف السلام الجمهوري.

واحتشد العديد من معلمي محافظة الجيزة والقيادات السياسية والدينية وأسرهم من أجل حضور فعاليات المؤتمر والذي تخلله العديد من الأغاني الوطني، وقد أعلن أمين عام نقابة المهن التعليمية محمد عبدالله وهو رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين القائمة في البحر الأعظم في كلمته خلال فعاليات المؤتمر قائلاً “إن المعلمين هم المثل والقدوة وأنهم يثبتون كل يوم أو الوطنية أفعال لا أقوال، وأن جمهورية مصر العربية لن تنهض إلا بتكاتف أبنائها ووحدة كلمتهم”.

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وأكد محمد عبدالله أن ما قدمه رئيس جمهورية مصر العربية الحالي عبدالفتاح السيسي يعد إنجاز لن يكتمل إلا من خلال المشاركة والحشد من خلال عملية انتخابات الرئاسة المصرية.

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