المستلزمات الطبية تتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لأحد الجمعيات الخيرية بالقاهرة

منذ 1 ساعة أخبار مصر
المستلزمات الطبية تتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لأحد الجمعيات الخيرية بالقاهرة
شعبة المستلزمات الطبية تتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لجمعية خيرية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة المستلزمات الطبية التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل عبده أن الشعبة سوف تقوم بالتبرع بمبلغ مائة ألف جنيه مصري لصالح جمعية خيرية قائمة في محافظة القاهرة.

وأضاف محمد إسماعيل عبده بعد تزكيته في انتخابات شعبة المستلزمات الطبية اليوم أن الشعبة سوف تتفق مع بنك الطعام المصري من أجل توزيع كرتونة الخير على الجمعيات الخيرية في الدولة المصرية بالمجان، وأضاف قائلاً “بفضل ربنا الشعبة هي اللي هتدفع جميع المبالغ دية”.

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