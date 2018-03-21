“أوبر” تطعن على حكم القضاء الإداري وتؤكد أنها مستمرة في تقديم خدماتها

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أكد مدير شركة “أوبر” “عبد اللطيف واكد” أن الشركة سوف تتقدم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية، بعد أن وافقت المحكمة على وقف عمل شركة “أوبر” بمصر، وعلى الرغم من ذلم ما زالت شركة “أوبر” تقوم بتقديم خدماتها في مصر.

وأضاف “واكد” خلال حديثٍ معه على إحدي القنوات الفضائية، أن إدارة الشركة تحترم حكم القضاء المصري، ولا نستطيع التعليق على ما حدث، وما زال الأمر تحت المداولة.

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كما أشار أن شركة “أوبر” تعد من أهم وأكبر المشاركين فى عملية النهوض بالاقتصالمحكم اد المصري، حيث أنها ساعدت في تشغيل ما يقرب من 150 ألف شاب خلال العام الماضي، مشيراً أن شركة “أوبر” قد عملت في ما يقرب من عامين بشكل مستمر، وذلك تم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المنوطة، والتي من شأنها تنظيم عملية النقل التشاركي.

وأكد أيضاً أن الشركة تعمل بأقصي جهدها حتى يستفيد الملايين من المصريين من خدمة النقل خلال التطبيقات الذكية، كما أن الشركة ملتزمة بالعمل مع شتى الجهات بمنظومة النقل.

وقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 ، قبول الدعوى المرفوعة من “علاء محمد”، وأشخاص آخرون بالمطالبة بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم وما يشبهها من خدمات تشغيل السيارات، بالإضافة إلى وقف التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات.

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