اول رد لـ “كريم” بعد الحكم بوقف نشاطها في مصر

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صرح العضو المنتدب التابع لشركة كريم لتطبيق السيارات من خلال المحمول “رامي كاطو”، أن الشركة لم تستقبل أي أحكام قضائية بصورة رسمية، وبالتالي فإن الشئون القانونية التابعة للشركة ستقوم بالتقدم بطعن على أي قرار قضائي تم اتخاذه بخصوص وقف نشاط الشركة داخل مصر.

كما ذكر “كاطو” خلال التصريحات التي قام بها، أن الشركة قد استطاعت توفير فرص عمل للشباب في مصر وصلت إلى 100 ألف فرصة عمل، ومن خلال برنامج التوسع التي تقوم الشركة بتطبيقه في الفترة الحالية، بهدف التوسع في جميع المحافظات، فإن فرص العمل تلك ستتضاعف مع 2019 لتصل إلى 200 ألف فرصة عمل.

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ومع سياسة الشركة التي تقوم من خلالها بمنح الكابتن نقاط على أعداد الرحلات التي يقوم بها، هذا مقابل حجم الاستثمارات الهائلة التي قامت بها الشركة في مجال السوفت وير، هذا بجانب أن الكابتن يحصل على 80% من تكلفة الرحلة مقابل 20% تحصل عليها الشركة، وكذلك التخفيضات التي تمنحها الشركة للمتعاملين، فإن الشركة لم تقوم حتى الآن بتحقيق أي أرباح تذكر.

وأضاف أن الشركة تنتظر حاليا من مجلس النواب صدور قانون يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين تطبيقات السيارات على الهاتف المحمول وبين الحكومة، مؤكدا أنه قد تم عرض مجموعة من النقاط التابعة للقانون للمناقشة مع وزارة الاستثمار والمالية وكذلك مجلس النواب، وقد وجد تعاون كبير من قبل مجلس الوزراء.

وتنتظر الشركة حاليا الموافقة على القانون الجديد والبدء في تطبيقه، حيث يتم من خلال هذا القانون فرض رسوم إضافية على السائقين لصالح الدولة، وأكد كذلك على الإلتزام الكامل من قبل الشركة بآليات العمل في مصر والقوانين الموضوعة لتنظيمها.

ويذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرار يوم الثلاثاء الماضي يتم من خلاله وقف نشاط شركتي كريم وأوبر، وكذلك وقف جميع الخدمات التي تساهم في تسهيل نشاطهم في مصر، وجاء هذا القرار بعد الدعوى التي تقدمت ضد الشركتين والتي تم قبولها من قبل المحكمة.

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