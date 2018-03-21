مجلس النواب يحسم الجدل حول ما تردد بخصوص رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
مجلس النواب يحسم الجدل حول ما تردد بخصوص رفع الحصانة عن مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب وعضو مجلس النواب الدكتور “صلاح حسب الله” أنه لا صحة لقيام مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس خلال البيان الذي أعلنه، أن إجراءات رفع الحصانة عن أي من نواب المجلس تأتي ضمن لائحى تحكم المجلس، مضيفا أنه في حالة تحقق شروط رفع الحصانة يتم إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث تقوم الأخيرة بعرض التقرير الخاص بها ورأيها في الطلب على الجلسة العامة، ومع عدم وجود جلسات حالية بين المجلس واللجنة، فإن هذا يعتبر الدليل القاطع على كذب الخبر الذي انتشر.

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