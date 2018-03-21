الجمعة القادمة تسليم 16 ألف قاض لأوراق انتخابات الرئاسة المصرية

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تابع موقع مصر 365 استعدادات الدولة المصرية لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 عن طريق تسليم ستة عشر ألف قاض بعد غد الموافق الجمعة الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري في داخل الدولة المصرية وذلك في المحاكم الابتدائية التابعة إلى اللجان الانتخابية التي سوف يقوم القضاة بالإشراف عليها.

وأعلن مصدر قضائي مطلع في الهيئة الوطنية للانتخابات أن المحاكم قد تسلم بالفعل أوراق الاقتراع الانتخابي منذ مساء أمس ولكن القضاة المشرفون على العملية الانتخابية سوف يستلمونها يوم الجمعة القادم.

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وأعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المستشار مجدي خليفة أن المحكمة قد تسلمت أحد عشر مقر لجنة عامة ومائتين وثلاثة عشر لجنة فرعية قد قامت بمراجعتها بصورة كلية من أجل التأكيد على جاهزيتها لاستقبال جموع الناخبين والقضاة والمشرفين على الانتخابات تمهيداً لإجراء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة في داخل الدولة المصرية والتي من المقرر أن تبدأ يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يتم تسليم بطاقات التصويت لرؤساء اللجان الفرعية وكذلك تسليم الأوراق الخاصة باللجان العامة لرؤساء اللجان يوم الجمعة القادم، كما تم تخصيص أرقام هواتف من أجل تلقي شكاوى القضاة المشرفين على الانتخابات أو شكاوى صادرة من الناخبين حول أي شكوى لهم تمت خلال مشاركتهم في عملية التصويت.

كما تم توفير عدد من القضاة الاحتياطيين تجنباً لحدوث أي عذر من أي قاضي من رؤساء اللجان الفرعية عن الحضور بسبب عذر يعد قهري قد تعرض له أي منهم، وسوف يتكون هناك بكل لجنة من ستة إلى سبعة قضاة من أجل الإشراف على الانتخابات.

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