سهل الدمراوي: الحكومة حققت طفرة كبيرة بمشروعات الإسكان والطرق

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو جمعية رجال الأعمال المهندس سهل الدمراوي بشأن تحقيق الدولة المصرية طفرة تعد غير مسبوقة في مجال التنمية العمرانية خلال السنوات الأربعة السابقة، وأضاف أن تلك الإنجازات لم تنجزه الحكومات المصرية السابقة خلال الخمسين عاماً السابقة.

وأضاف أن فترة حكم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي السابقة قد شهدت العديد من إنجازات حيث قامت الحكومة بإنجاز أكثر من سبعمائة وخمسين ألف وحدة سكنية لفئة الإسكان الاجتماعي، وأكثر من 3500 كيلومتر من الطرق، إلى جانب إقامة عشرات من الكباري في العديد من محافظات الدولة المصرية.

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وأكد سهل الدمراوي أن تولي الدكتور مصطفى مدبولي إلى حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد حققت طفرة كبيرة في العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تقليل معدلات البطالة إلى جانب الحافظ على ثروة المصريين في المشروعات الاستثمارية العقارية والتي تعد أفضل مخزن للقيمة إلى جانب الحفاظ على ثروات المصريين.

ووجه عضو جمعية رجال الأعمال الإشادة بمواقف الدكتور مصطفى مدبولي بغض الطرف عن أي مخالفة قد وقعت في خضم إقامة آلاف من المشروعات الناجحة، وخصوصاً في موقفه الحازم بشأن مخالفة الكود المصري للأساسات في الأبراج القائمة في محافظة بورسعيد.

وأكد سهل الدمراوي أن من خالف الكود المصري يعد مخالف للقانون المصري ويتحمل على ذلك نتيجة تلك المخالفة، وأوضح أن وزير الإسكان الحالي يعد صفحة مضيئة في تاريخ الإسكان المصري وتفتخر به جميع الأجيال المصرية الحالية والقادمة.

وأكد أنه يتمنى تكرار تلك النجاحات والإنجازات خلال الفترة القادمة وأن يتم اتخاذ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثال ومنهج يحتذى به في الوزارات الأخرى بنفس النشاط والروح للعمل على تدعيم الإنتاج المصري الصناعي لتقليل فجوة الاستيراد والاستفادة من الموارد المصرية المحلية والبشرية.

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