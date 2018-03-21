شركة المياه والصرف الصحي بالمنيا تطلق حملات توعية عن ترشيد الاستهلاك

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تابع موقع مصر 365 تأكيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا الدكتور “إبراهيم خالد” على استمرار الجهود المبذولة من قبل إدارة التوعية من أجل العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه إلى جانب الحفاظ على شبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الهيئات المعنية والوزارات.

وقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن تنظيم العديد من الندوات التي تناولت ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الاخصاص الابتدائية القائمة في بدماريس، وكذلك تم تنظيم ندوات في مركز شباب مدينة المنيا، وقصر ثقافة مدينة المنيا.

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وقد أعلن المهندس إبراهيم خالد أن إدارة التوعية تستهدف العمل على تكثيف حملات التوعية في قرية دماريس من خلال التفاعل مع الطلاب داخل المدارس من خلال مسابقة الرسم ومسابقة للأعمال الفنية في المدارس ومنها مدرسة دماريس الإعدادية ومدرسة الاخصاص الابتدائية مع إلقاء كلمة خلال فترة الإذاعة المدرسية بطابور الصباح.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع وزارة الثقافة من أجل العمل على رسم جرافيتي على سور محطة رفع صرف صحي دماريس، كما تم التعاون مع هيئة الأوقاف من أجل تكثيف الدروس الدينية التي تؤكد على أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك في مسجد عمر بن الخطاب القائمة في قرية دماريس.

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