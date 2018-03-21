جنايات الجيزة تمنع الصحفيين من حضور ثاني جلسات محاكمة ريهام سعيد

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تابع موقع مصر 365 منع محكمة جنايات الجيزة دخول الصحفيين تحت رئاسة المستشار “السيد البدوي” في ثاني جلسات المحاكمة القضائية للإعلامية ريهام سعيد وسبعة متهمين أخرين من بينهم فريق الإعداد الخاص ببرنامج صبايا الخير في قضية التحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر.

وقد أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح قبل أسبوع بإحالة الإعلامية ريهام سعيد وباقي المتهمين في القضية إلى المحاكمة أمام “محكمة جنايات الجيزة” بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها فريق المحققين من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

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وقد أسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامات بارتكاب التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وتم اتهامهم أيضا بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تعمل على تكدير السلم والأمن العام، مع توجيه الاتهام بالإتجار في البشر.

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