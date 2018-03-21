البيت الأبيض يغلق أبوابه اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

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تابع موقع مصر 365 إعلان البيت الأبيض اليوم الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 عن إلغاء جميع الأحداث العامة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها العاصمة الأمريكية واشنطن مع توقعات بتساقط الثلوج.

ويجدر هنا الإشارة أنه كان من المقرر اليوم أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع خلال فترة الصباح مع مجلس الوزراء، مع عقد اجتماع آخر مع منتديات الخدمات المالية.

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كما أعلنت “المكاتب الفيدرالية” القائمة في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم إغلاقها بسبب العاصفة الشتوية في الموعد المقرر أن يتقدم فيها المشروعين بالموعد النهائي خلال يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري لتمرير “فاتورة الإنفاق الشامل”.

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