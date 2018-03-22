الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر المواطنين

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قال الدكتور “أحمد عبد العال” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الفترة من 18 الشهر الحالى، وحتى 23 من الشهر نفسه.

وتابع “عبد العال”، في بيان لوزارة الطيران وهيئة الأرصاد، أن البلاد ستمر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتخطى 10 درجات مئوية يوم السبت القادم، يصاحبها نشاط للرياح على معظم المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، و تتسبب فى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع ازدياد كثافة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وحينها ستكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

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وأشار إلى أنه ببداية يوم الأحد تبدأ الرياح في الهدوء، وتتقل الى حد كبير فرص سقوط الأمطار، ويسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

ومن المرجح، أن يسود طقس ربيعي على معظم الأنحاء وتزيد فرص فترات انتشار أشعة الشمس وتهدأ الرياح بصورة كبيرة، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء القادم و الموافق 28 من مارس الحالى، وهو ما يساعد المواطنين على مزاولة جميع الأنشطة اليومية والخروج بشكل طبيعي .

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