عرفات تعليقاً على لقائه بالرئيس: مفيش رئيس أتكلم 3 ساعات في السكك الحديدية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس جمهورية مصر العربية أول أمس قد تناول فيه تطوير منظومة قطاع السكك الحديدية، وأكد على أن لقاءه مع الرئيس استمر لمدة ثلاثة ساعات متكاملة.

وأكد وزير النقل والمواصلات أن الرئيس قد تطرق لمعرفة أرقام التطوير ومتابعة الإحصاءات التي تدل على تحديث شبكات خطوط السكك الحديدية، وأضاف قائلاًُ “أتحدى يكون في رئيس جمهورية على مدار السبعين سنة قد تكلم مع الوزير المسؤولة لمدة ثلاثة ساعات في السكك الحديدية وحدها”.

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وأعلن الدكتور هشام عرفات عن إشادته بمستوى العمال بهيئة السكك الحديدية، وأكد أن العامل المصري يتميز بذكائه بالإضافة اكتسابه الخبرات بشكل سريع وإتقانه إلى جانب قدرته على العمل في ظل الظروف الصعبة.

ووجه وزير النقل والمواصلات حديثه إلى وسائل الإعلام المختلفة قائلاً “لما تحبوا تهجموا السكة الحديد هجموا الوزير بلاش العامل، وأنتم مش عارفين قيمته ومهاجمة الوزير أحسن ألف مرة من مهاجمة العامل الذي يؤدي عمل بطولي وطني لأقصى درجة”.

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