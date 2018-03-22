5 لجان برلمانية من أجل مناقشة مشروع قانون “تنظيم أوبرا وكريم”

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تابع موقع مصر 365 بدء تشكيل لجنة مشتركة من قبل خمس لجان نوعية بالبرلمان المصري يوم الأحد القادم من أجل مناقشة مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات “كريم وأوبر”.

وقد ضمت اللجنة المشتركة اللجان البرلمانية التالية ” تأتي على قائمة اللجان لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري كلجنة أساسية إلى جانب مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الاتصالات، ولجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية”.

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ويجدر هنا الإشارة أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن عن موافقة خلال شهر نوفمبر السابق على مشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات “كريم وأوبر”.

وقد نص مشروع القانون على التالي في مادته الثانية على التزام الشركات التي تقوم على تأدية خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو من خلال وسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المصري خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما نص مشروع القانون أيضا على التالي “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادرة بالقانون رقم ستة وستين لعام 1973، ويصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً خاص بالقواعد والشروط والإجراءات والضوابط المنظمة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرار بالشروط والإجراءات إلى جانب الضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وقد تضمن مشروع القانون أن يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد أن يتم الحصول على تصريح التشغيل.

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