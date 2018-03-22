الصحة: إصابة 23 مواطناً بحادث إنقلاب أتوبيس بطريق بلبيس

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الصحة والسكان المصري مساء اليوم الموافق الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 عن إصابة ثلاثة وعشرين شخصاً في حادث إنقلاب أتوبيس في طريق بلبيس العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد قائلاً “جرى الدفع بثلاثة عشر سيارة إسعاف مجهزة بجميع الوسائل الطبية من أجل نقل جميع مصابي الحادث إلى مستشفى بلبيس المركزي”.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلاً “إن الإصابات التي أسفر عنها الحادث تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه في كسور، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه إلى جانب وجود بعض الإصابات من كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من أجسام المصابين”، وأكد على أن جميع المصابين يتلقون خلال الوقت الراهن الرعاية والعلاج الطبي اللازم.

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