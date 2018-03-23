الجهاز القومي للاتصالات يحذر شركات المحمول من حرق الأسعار في شهر رمضان

Advertisements

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد شركات المحمول في مصر بالإعلان عن عروض جديدة، بالإضافة إلى الاتفاق مع أهم نجوم الفن والكرة للإعلان عن الأنظمة والعروض الجديدة، لجذب عملاء أكثر بعدما اكتسحت الشبكة الجديدة “WE” التابعة ل شركة المصرية للاتصالات، حيث استطاعت هذه الشبكة أن تحصل على 3 ملايين مشترك خلال 5 أشهر فقط، أما شركة فودافون مصر فقد سجل عدد مستخدميها 44.4 مليون مشترك، وتأتي شركة أورانج مصر في المركز الثاني حيث سجلت 34.1 مليون مشترك، أما عن عدد مشتركين شركة اتصالات مصر فهم 22.6 مليون مشترك.

وأضاف المهندس” مصطفى عبد الواحد” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مسؤولية الجهاز أنم يوافق على العروض المقدمة من الأربع شركات الموجودة بالسوق المصري، مؤكداً أن الجهاز كثيراً ما يؤكد على عدم تقديم عروض قد تضر بالمنافسة، وحرق الأسعار أو خفض أسعارها.

Advertisements

وأكد “عبد الواحد” خلال حديثه على إحدى البرامج التليفزيونية،أن سوق المحمول قد أصبح من أكبر وأهم الأسواق في المنطقة، حيث تجاوز عدد المشتركين بجميع الشركات الأربعة ال 104 مليون مشترك، مؤكداَ على خطة الجهاز القومي للاتصالات أن تقوم باستكمال الترددات الاضافية للجيل الرابع، والمطلوبة ل لأربعة شركات وهذا خلال العام المالي 2018-2019.

كما أكد الدكتور ” حمدي الليثي” والذي يشغل منصب رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن منظومة وزارة الاتصالات برئاسة وزير الإتصالات المهندس “ياسر القاضي” التي ساعدت في نمو سوق المحمول في مصر، ورفع قيمة الاستثمارات وذلك بعد أن تم طرح الرخصة الموحدة للاتصالات على جميع الشبكات، وهذا ما أدي إلى استفادة عدد أكبر من المشتركين بالشبكات الأربعة من المنافسة القوية، وهي في النهاية تصب في مصلحة المواطن المصري.

ومن جهة أخرى أكد المهندس “أيمن عصام” الذي يشغل منصب رئيس العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، أن شركة فودافون مصر تنوي طرح عروض جديدة، تتماشى مع المركز الذي وصلت إليه الشركة كأكبر شركة محمول في مصر، والتي تسعى دائماً فى تلبية احتياجات مشتركيها خلال فترة الصيف وشهر رمضان، رافضاً أن يعلن عن أي تفاصيل بشأن العروض الجديدة القادمة.

وأشار المهندس “خالد حجازي” الذي يشغل منصب رئيس القطاع المؤسسي بشركة إتصالات مصر، أن المنافسة بين الأربعة شركات أصبحت قوية جداً مؤكداً أن شركة اتصالات مصر سوف تقوم بتقديم عروض مذهلة للمشتركين خلال الفترة القادمة على أن تبقى “أقوى كارت في مصر” وأن عروض شهر رمضان الكريم سوف تكون مختلفة، وسوف يستفيد بها عدد كبير من عملاء اتصالات.

كما أكد الدكتور”عبد الرحمن الصاوي” الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بحلول شهر رمضان الكريم سوف يتم طرح عروض قوية، تسعى إلى تعظيم الاستفادة من سوق الاتصالات في مصر والتي تعدت ال 50 مليار جنيه سنوياً.

وأضاف “الصاوي” خلال حديثه أن الشركات الأربعة تركز عروضها على الداتا والانترنت، وذلك لجلب نسبة كبيرة من الشباب لسوق انترنت المحمول، مؤكداً على أهمية التركيز على مراقبة وجودة الخدمات، لما جاء من شكاوى في عملية إتمام المكالمات عند الاتصالات، بالإضافة إلى انقطاع المكالمات.

اقرأ أيضاً: 5 لجان برلمانية من أجل مناقشة مشروع قانون “تنظيم أوبرا وكريم”