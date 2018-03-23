مصر للطيران تعلن عن مفاجأة لعملاء رحلات العمرة

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أكد “شريف عزت” الذي يشغل منصب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قد طرحت تخفيضاً بقيمة 35% على أسعار تذاكر العمرة لشهري رجب وشعبان، وهذا تسهيلاً على المعتمرين لهذا العام.

وقد صرح “عزت” خلال تصريحٍ له صباح اليوم، أن هذا التخفيض على أسعار التذاكر قد تم تطبيقه بداية من الأمس على جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار الأقصر الدولي، وحتى نهاية عمرة رجب وشعبان والتي سوف توافق يوم 11 مايو القادم.

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كما أكد أن الشركة قامت بطرح عدد من الشرائح السعرية، تم تخفيضها على خطوط طيران القاهرة، جدة، القاهرة وعلى جميع الرحلات المغادرة من مطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكداً أن الشركة قامت بطرح سعة مقعدية لموسم العمرة وصلت إلى 170 ألف مقعد مع الزيادة طبقاً لنظام العرض والطلب.

ومن جهة أخرى قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن بدء تلقيها طلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج لهذا العام، وآخر يوم لتلقي الطلبات في 26 أبريل القادم، وهذا سوف يكون بمقر إدارة الحج والعمرة بمكتب شركة مصر للطيران بأبراج أغاخان بشبرا.

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