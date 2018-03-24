الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 102 قرية تابعة لمحافظة أسيوط

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الوزارة حاليا على تلك المشروعات في عدد من القرى التابعة لمحافظة أسيوط، وجاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان في الوزارة مع مسؤلي قطاع مياه الشرب في وزارة الصرف الصحي.

حيث تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على توصيل خدمات الصرف الصحي في محافظة أسيوط ل102 قرية بالمحافظة، وتشكل تلك القرى 43.4% من إجمالي القرى التابعة للمحافظة، والتي يصل عددها الكلي 235 قرية، بجانب 7 قرى كاملة الخدمات.

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ومن المقرر أن تتمكن الوزارة مع نهاية يونيو 2018 من الانتهاء من توصيل الخدمات ل4 من القرى، وكانت القوى المقصودة وفقا لتصريحات وزير الإسكان هي “أبو خرس التابعة لمركز أبوتيج وبني صالح التابعة لمركز القوصية وإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط والشامية التابعة لمركز ساحل سليم”.