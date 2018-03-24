تعرف على تفاصيل زيارة الرئيس لرجال العملية الشاملة “سيناء 2018”

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة ألقاها في زيارته لإحدى القواعد الجوية بمحافظة سيناء، أنه يستخدم كل قوته ضد كل من تسول له نفسه أن يستخدم سلاح لإرهاب المصريين، مؤكداً أن وحدة الجيش المصري وشعبه تواجه الاعتداءات الوحشية بأي وقت وأي مكان.

وأضاف السيسي خلال مقابلته برجال القوات المسلحة وأبطال العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب “سيناء 2018″ قائلاً :” سنأتي هنا قريباً للإحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر”.

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كما تناول الرئيس خلال هذه الزيارة وجبة الإفطار، مع طاقم العملية الشاملة “سيناء 2018″، وأدي صلاة الجمعة مع بعض أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة.

كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ اعتزازه بدور الشعب المصري، ودور رجال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ورجوع الأمن إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون المشترك بين القوات المسلحة والشرطة المصرية، لتتبع العناصر الإرهابية، كما استمع الرئيس إلى شرح عدد من الطيارين المشاركين في العملية الشاملة واطمأن على سير عملية تمشيط سيناء من العناصر الإرهابية، كما أشاد بدور القوات الجوية الذي يؤكد على احترافية رجال القوات المسلحة وكفائتهم العالية.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الزيارة، الفريق أول “صدقي صبحي” الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة المصرية، مؤكدين أن تنمية سيناء سوف تتحقق بمشيئة الله، وأن الدولة المصرية قامت بتكلفة تقدر ب 275 مليار جنيه، مؤكداً على الإنتهاء من مطار مدني ب محافظة سيناء الذي يعد من أهم ما يدعم التنمية في سيناء خلال الفترة القادمة.

كما رد الرئيس السيسي على عدة استفسارات لعدد من المقاتلين، مشدداً على أهمية الفترة القادمة في إعادة الروح المعنوية للشعب المصري، مؤكداً أن الشعب المصري قادر على الإنطلاق نحو المستقبل، وأن المرحلة القادمة من أهم مراحل بناء الدولة المصرية من جديد.

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