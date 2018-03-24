انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية

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صرحت وزارة الداخلية المصرية ظهر اليوم عن انفجار عبوة ناسفة، وذلك أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية بإحدى شوارع المحافظة.

كما صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن العبوة كانت موضوعة أسفل سيارة مركونة على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني، التابع لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، تزامناً مع مرور مدير أمن الإسكندرية بهذا الشارع.

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كما أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن الحادث أسفر عن مقتل فرد من أفراد الشرطة، وإصابة 4 أفراد آخرين، بالإضافة إلى وقوع تلفيات في السيارات الموجودة بالشارع الذي وقع فيه الحادث.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجاري الفحص للوصول إلى مرتكبي هذا الحادث الأليم.

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