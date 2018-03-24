السيسي يفتتح مؤتمر إطلاق طاقات المصريين.. التفاصيل

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الموافق 24 من شهر مارس 2018، بافتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي، وذلك بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار “إطلاق طاقات المصريين”، ويتضمن هذا المؤتمر مراجعة عامة لأولويات البحث العلمي بمصر.

كما حضر المؤتمر المهندس “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، والباحثين والمهتمين بمجال التكنولوجيا في مصر.

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وقام اللواء “مجدي عبد الغفار” الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستعراض خطة الحكومة لتطوير عملية البحث العلمي بمصر، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير فى إعداد الباحثين في مصر تزامناً مع التطورات العالمية.

كما أكد “عبد الغفار” ارتفاع نسبة الأبحاث العلمية للمصريين في المجالات المفهرسة على مستوى العالم بنسبة 30% بزيادة حوالي 14% عن نسبة العام الماضي، مشيراً إلى أن مصر تصدرت أعلى الدول في مجال النشر العلمي بالمجالات المفهرسة عالمياً.

كما أضاف “عبد الغفار” أنه يوجد العديد من الجوائز التحفيزية للمتفوقين في العلوم والابتكار، وذلك تشجيعاً للشباب المبتكرين، كما أكد أن قانون البحث العلمي يختص بتحويل براءات الاختراع إلى واقع تطبيقي، حيث تم تسجيل 1892 براءة اختراع.

كما أشار الوزير أن الدولة تمول أكثر من 400 مشروع في مصر، هذا بالإشتراك مع دول أخرى وهيئات عالمية، ومن أهم هذه الأبحاث هو تطوير البنية التحتية التي وصلت تكلفتها إلى 500 مليون جنيه، خلال 4 سنوات الماضية، بالإضافة إلى إنشاء 56 معمل مركزي، والحصول على شهادة الإعتماد الدولي ل 37 مركز.

كما أكد الوزير في نهاية حديثه أن الدولة قد زودت موازنة البحث العلمي من 17 مليار جنيه إلى 21 مليار جنيه، علماً بوجود عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعي، والدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي، كما أشار إلى أن نسبة التعاون الدولي في النشر العلمي قد بلغت إلى 51% من إجمالي الأبحاث المنشورة للمبتكرين المصريين حول العالم.

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