شؤون الصيادلة تحذر من منتج بيطري مغشوش

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي أصدرتها الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة “قسم الأدوية البيطرية” التابع إلى وزارة الصحة والسكان من مستحضر يسمى Dormax Vial.

وقد قامت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بنشر تقرير جاء فيه التالي “منشور دوري رقم 23 لسنة 2018 غش تجاري السيد الدكتور وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية ادارة الصيدلة تحية طيبة وبعد نرجو ضبط وتحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية من عبوات المستحضر البيطري Dormax vial والمدون عليه إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية لصالح شركة فارما رايد”.

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وجاء أيضا في التقرير عن الدواء البيطري المغشوش التالي “حيث أفادت الإدارة العامة للتسجيل بأن المستحضر المذكور غير مسجل بوزارة الصحة والبيانات غير صحيحة وذلك طبقاً لقاعدة البيانات المتاحة لدى إدارة التسجيل حتى تاريخه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ضبط هذا المستحضر بالسوق المحلية، وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن”.

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