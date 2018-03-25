المجلس العالمي للطاقة: مصر ثاني أكبر دولة في العالم تمتلك طاقة متجددة وجديدة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو المجلس العالمي للطاقة الدكتور ماهر عزيز أن الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة تعد من هبات الله تعالى على الإنسان والتي لا تكلفنا أي نفقات مالية من أجل استغلالها، وأشار أن تلك المصادر من الطاقة متوفرة وبشدة سواء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتواجدة على معظم الأراضي المصرية والتي من الممكن استغلالها في مجال استغلال الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية بشكل جيد.

وأكد أن الدولة المصرية تعد ثاني أكبر دولة بعد دولة تشيلي من حيث الطاقة الشمسية القوية القادرة على إنتاج وتوليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية بشكل جيد وبكميات كبيرة.

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وأوضح الدكتور ماهر عبدالعزيز أن لدينا العديد من مصادر الطاقة الطبيعية التي تتميز بأنها صديقة للبيئة، وأوضح أن هناك العديد من مصادر الطاقة الأخرى وخصوصاً المصادر الأحفورية التي تهدد البيئة حيث أن التهديد يأتي بسبب الانبعاثات التي تؤدي إلى تلوث الهواء وتزيد من الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى إنتاج كميات ضخمة من المخلفات.

وأوضح عضو المجلس العالمي للطاقة أن استخدام مصادر الطاقة التي لا ينتج عنها أي انبعاثات تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري أصبح أمر ضروري للغاية خلال الفترة الراهنة، وأوضح أن الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة الصديقة للبيئة تعد أمر هام للعمل على تأمين إمدادات مصادر الطاقة والعمل على تأمين إمدادات الطاقة التي أصبحت تعد مسألة أمن قومي بالنسبة إلى العديد من الدول حول العالم خلال الوقت الراهن.

وأكد أن جمهورية مصر العربية قد واجهت أزمة في مجال الطاقة منذ عام 2010 السابق بسبب نقص إمداد الطاقة حيث توقفت معظم حقول الغاز الطبيعي عن الإنتاج وكذلك عمليات تطوير حقول البترول إلى جانب توقف الكشوف الجديدة في مصادر الطاقة التي أدت في النهاية إلى عدم وجود إمدادات كافية من الوقود.

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