أول تعليق من السفارة المصرية بالسعودية عن قضية “الحاجة سعدية”

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انتشر على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” فيديو لسيدة تناشد المسؤولين بالسعودية بالإفراج عن والدتها المسنة، والتي تم القبض عليها في مطار السعودية وهي تحمل حقيبة بها أقراص مخدرة “ترمادول”.

وأكد “ناصر حمدي” الذي يشغل منصب سفير مصر بالسعودية، أنه قد كلف المستشار القانوني التابع للسفارة بمتابعة تحقيقات قضية الحاجة “سعدية”.

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كما ناشد “حمدي” خلال مكالمة هاتفية على قناة “dmc” المواطنين المسافرين عدم الحصول على أي حقيبة من أي شخص، إلا إذا تأكد على ما بداخلها، مؤكداً أن السفارة لن تتخلى عن “الحاجة سعدية” حتى يتم القبض على المتهم الذي أعطي لها حقيبة العقار المخدر.

كما أشار خلال حديثه أنه سوف يتم تفريغ المكالمة الصوتية، التي دارت بين نجلة الحاجة سعدية والمتهم، حتى يتم التعرف على المتهم والقبض عليه وتقديمه للعدالة، وإظهار براءة الحاجة سعدية من التهمة الموجهة إليها.

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