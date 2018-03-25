هل يجوز التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية؟.. الهيئة الوطنية تجيب

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تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تيسر على المواطنين سير العملية الانتخابية، حيث أنها أجازت للناخب أن يصوت ببطاقة الرقم القومي حتى إذا كانت منتهية، كما أكد المستشار “محمود الشريف” الذي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب عليه إبراز بطاقة الرقم القومي، حتى إذا كانت غير سارية، وفى حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي فيجوز إبراز جواز سفر مثبوت فيه الرقم القومي للناخب.

وتيسييراً على الناخبين أطلقت الهيئة العامة للانتخابات، 3 طرق للتعرف على مقر اللجنة الانتخابية للناخب، وذلك عن طريق الاستعلام بالرقم القومي للموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات، أو عن طريق ارسال رسالة قصيرة على رقم 5151، أو الإتصال على الرقم 141.

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وتبدأ الانتخابات الرئاسية داخل مصر صباح غداً الموافق الإثنين 26 مارس 2018، وسوف تستمر خلال 3 أيام على أن تنتهي يوم الأربعاء القادم، على أن تفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، أو لآخر ناخب موجود باللجان الإنتخابية.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلغ 59 مليون، و78ألف، و 138 ناخب، أما عن عدد اللجان الفرعية فبلغت 13 ألف و 606 لجنة، أما عدد اللجان العامة 367 لجنة.

ويشرف على عملية الانتخابات الرئاسية 54 منظمة محلية، و 9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 6 جهات أجنبية وعربية، بجانب إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

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