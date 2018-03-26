محمد صلاح يقع ضحية لـ”رامز تحت الجليد” برمضان القادم

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تابع موقع مصر 365 إثارة صورة اللاعب “محمد صلاح” لاعب المنتخب المصري الوطني ولاعب نادي ليفربول البريطاني برفقة الفنان الشهير “رامز جلال” حالة من الجدل الكبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا.

وتوقع العديد من نشاط مواقع التواصل الاجتماعي أن يحل اللاعب محمد صلاح ضيفاً على البرنامج الذي سوف يقدمه الإعلامي الشهير رامز جلال خلال شهر رمضان القادم تحت عنوان “رامز تحت الجليد”.

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وقد قامت صفحة تحتل اسم برنامج “رامز تحت الجليد” عبر الانستجرام صورة لكل من محمد صلاح برفقة رامز جلال وتم التعليق على الصورة بالنص التالي “محمد صلاح ضمن ضحايا برنامج رامز تحت الجليد”.

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