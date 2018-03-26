ON SPORT تصدر بيان رسمي بشأن واقعة الفيديو المسرب على السوشيال ميديا

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تابع موقع مصر 365 إعلان قناة أون سبورت في بيان صادر عنها اليوم بشأن واقعة تسريب الفيديو الذي تم نشره بشكل موسع عبر وسائل السوشيال ميديا لعدد من الأشخاص العاملين في مجال التعليق الرياضي من خلال الاستوديو التحليلي للمباراة التجريبية بين المنتخب الوطني المصري وبين منتخب البرتغال، وقد تضمن مقطع الفيديو بعض من الحديث الغير لائق بين المعلقين الرياضيين داخل الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت الفضائية.

وقد أعلن مصدر مسؤول داخل إدارة قناة أون سبورت الفضائية أنه يجري خلال الوقت الراهن تحقيق في واقعة تسرب الفيديو لمعرفة جميع الملابسات التي أدت إلى تسرب ذلك الفيديو حيث أنه لم يكن هناك بث مباشر تليفزيون ولم يتم بث ذلك الفيديو على أي من وسائل الإعلام التي تديرها القناة وأن ذلك الفيديو قد تم تصويره ونشره خلال فترة الاستراحة داخل الاستوديو التحليلي.

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وأضاف أن قناة أون سبورت الفضائية تجري تحقيق بشكل موسع مع جميع المسؤولين عن هذا الفيديو سواء من داخل فريق العمل أو من خارجه ليتم التحقيق مع جميع الأطراف وبدأ التحقيق فجر يوم السبت الماضي.

وأوضح أنه سوف يتم التعامل مع الشخص المسؤول عن ذلك الفيديو والذي تم بثه عبر مواثع التواصل الاجتماعي حيث أن تلك الواقعة غير لائقة بسمعة فريق العمل بقناة أون سبورت الفضائية وتم تسجيله خلال فترة استراحة الضيوف ودون علمهم في فترة استراحة الاستوديو التحليل ويستوجب أخذ الإجراءات الرادعة بشكل فوري حفاظاً على قيم الاحترام وقيم المجتمع المصري ككل وفريق العمل بالقناة بشكل خاص.

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