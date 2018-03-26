الوطنية للانتخابات تعلن عن ترحيبها بمتابعة جميع المنظمات للانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف وهو المتحدث الرسمي باسم الهيئة حيث أكد أن الهيئة ترحب بجميع المنظمات سواء الدولية أو المحلية التي تقدم بطلب من أجل متابعة سير العملية الانتخابية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ترحب بجميع المتابعات ولا ترحب بالتدخل في أعمالها حيث يسمح فقط للمتابع بمتابعة سير عملية انتخابات الرئاسة المصرية دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

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وجاءت تصريحات المستشار محمود الشريف خلال عقد مؤتمر صحفي والذي قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيمه حول “مجريات عملية انتخابات الرئاسة المصرية خلال أول أيام الانتخابات داخل الدولة المصرية، وأكد على رفض الهيئة التدخل أو كتابة أي تقارير مسبقة دون متابعة سير العملية الانتخابية.

وأشار أن دور المتابع للانتخابات المصرية هو رصد وكتابة ما يحدث في تقارير حول مجريات العملية الانتخابية بعد الانتهاء من إجراءات التصويت الحالية.

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