بالفيديو عبدالعال: الفترة الصعبة انتهت والفترة القادمة ستكون جني الثمار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس البرلمان المصري الدكتور “علي عبدالعال” حيث أكد أن مجلس النواب المصري كان له دور واضح من أجل نشر الوعي بين جموع المواطنين داخل الدولة المصرية من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقد رئيس البرلمان المصري بتوجيه التحية إلى جميع أعضاء البرلمان المصري الذي قد عملوا بشكل جدي وجهد على مدار الشهر السابق في الدعوة إلى المشاركة في العملية الانتخابية.

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وجاءت تصريحات الدكتور علي عبدالعال من خلال مداخلة تليفونية له عبر قناة صدى البلد الفضائية مع البرلماني والإعلامي الكبير مصطفى بكري اليوم الموافق الاثنين السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأعلن قائلاً “إن مجلس النواب قد أنجز الكثير من التشريعات ولأول مرة يسجل المجلس أكبر رقم في التشريعات التي قد تم الموافقة عليها في جميع المجالات، واقتحم بعض الأمور التي عجزت المجالس السابقة في إقرارها ومنها قانون الاستثمار، وقانون التأمين الصحي”.

وأكد الدكتور علي عبدالعال قائلاً “إننا في حالة تحدي واضحة وعلى الجميع المشاركة في الانتخاب وممارسة حقهم القانوني والدستوري” وأضاف أن الفترة الصعبة قد انتهت بالفعل والفترة القادمة سوف يتم جني الثمار.

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