الصحة: علاج 43 حالة مرضية خلال مشاركتهم بلجان الانتخابات الرئاسية اليوم

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تابع موقع مصر 365 قيام وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي اليوم بترأس غرفة الأزمات والطوارئ في الوزارة والتي سوف تستمر خلال أيام فترة انتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت اليوم وتستمر إلى بعد الغد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 بحضور جميع القيادات والمسؤولين بالوزارة.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي خلال فترة انعقاد غرفة الطوارئ بديوان عام الوزارة أن جميع مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الدولة المصرية برئاسة وكيل الوزارة سوف تكون على اتصال دائم ومباشر بالغرفة المركزية بالوزارة والتي يتواجد بها جميع قيادات العاملة في الوزارة، وأضاف أنه قد تم إلغاء فترة الإجازات في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية طول أيام الانتخابات الرئاسية مع التأكد على وجود جميع الطاقم الطبي بجميع التخصصات بجميع المؤسسات الطبية والمستشفيات.

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وأوضح وزير الصحة والسكان إلى وجود ثلاثة وأربعين حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وأضاف أن أربعين وثلاثين حالة مرضية تم نقلها على المستشفيات بينما تم إسعاف تسع حالات.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن جميع الحالات تراوح الإصابة فيها إلى ارتفاع في ضغط الدم أو التعرض لحالات الإغماء أو ارتفاع في درجة الحرارة وأزمات صدرية، وهبوط في الدورة الدموية وآلام بالقدم بالإضافة على نزلات معوية.

وأكد الوزير على سير الخطة الصحية التأمينية التي تم وضعها خلال فترة الانتخابات الرئاسية على أمثل وجه إلى جانب توفير أكياس دم في بنك الدم المصري إلى جانب توفير جميع المستلزمات الطبية وتأمين أعداد مناسبة من سيارات الإسعاف في جميع المحافظات.

وأكد على جاهزية جميع المستشفيات الإحالة في الدولة المصرية والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة السابقة والتي تبلغ عددها واحد وسبعين مستشفى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد” على توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي على توفير أكياس الدم إلى جانب المستلزمات الطبية بجميع المؤسسات والمستشفيات المصرية، إلى جانب رفع حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى إلى جانب عقد غرفة الأزمات والطوارئ داخل الوزارة.

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