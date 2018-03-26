الملا: انتخابات الرئاسة أكدت على وعي الشعب المصري ورغبته في بناء دولة قوية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق ملا على المشاركة الإيجابية للشعب المصري خلال عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تدل على وعي الجماهير المصرية ورغبتهم في بناء دولة قوية مؤسسة تعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم حيث أنهم الشركاء الفاعلون في تقرير مصيرهم، والعمل على تقديم صورة مشرفة معبرة عن المجتمع الحقيقي المصري وأصوله العريقة.

وأوضح المهندس طارق الملا أنه عقب مشاركته في عملية التصويت اليوم أنه لمس حرص جموع المواطنين المصريين على تكاتفهم وممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم ويقدم صورة مشرفة لهم في جميع أنحاء العالم.

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وأشار أن انتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت اليوم داخل جمهورية مصر العربية والتي تستمر إلى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018، وأضاف أن انتخابات الرئاسة التي تمت خارج الدولة المصرية قادرة على التعبير عن الدولة المصرية بماضيها العريق ومستقبلها المشرق.

ودعا المهندس طارق الملا “جموع المواطنين إلى المشاركة وبشكل قوي في انتخابات الرئاسة المصرية والتعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم حيث أنهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مصيرهم ومصير الوطن”، وأضاف “إن إرادة الشعب المصري هو الأساس الذي تعمل من خلال الدولة لتحقيق الأهداف والعمل على تحسين المستوى المعيشي وتهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات”.

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