عماد أديب يشارك في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة بالعجوزة

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تابع موقع مصر 365 مشاركة عماد الدين أديب الإعلامي الشهير بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية الحالية في لجنة مدرسة أسماء فهمي القائمة في شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وجاءت مشاركة عماد الدين أديب خلال إنطلاق فعاليات عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية خلال يومها الأول، ويجدر هنا الإشارة أن عملية التصويب قد انطلقت اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

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ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الجاري 2018 رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ويحق لتسعة وخمسين مليون وثمانية وسبعين ألف ومائة وثمانية وثلاثين ناخب مصري المشاركة في عملية التصويب حيث أنهم مقيدين في كشوف الانتخابات المصرية.

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