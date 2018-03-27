الداخلية تساعد في نقل 17 من ذوي الاحتياجات وكبار السن إلى المقار الانتخابية

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر من القطاع الأمني أن “قطاع حقوق الإنسان” قد قام باستقبال أمس الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري وحتى الوقت الراهن سبعة عشر طالباً من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أجل نقلهم إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم في محافظتي الجيزة والقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

وقد أعلن مساعد وزير الداخلية في قطاع حقوق الإنسان اللواء حسام نصر عن تشكيل وفد من الضباط والضابطات العاملين في القطاع للقيام بالمرور على مقار اللجان الانتخابية والتأكد على إجراءات التيسير على الناخبين.

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ووجه أيضا باصطحاب فئة المرضى وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر لجانهم الانتخابية للمشاركة في عملية التصويب في انتخابات رئاسة الجمهورية في اللجان المخصصة لهم ومساعدتهم مرى أخرى في العودة إلى محل إقامتهم.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستراتيجية التي قامت بوضعها وزارة الداخلية المصرية والتي ترتكز على أحد أهم المحاور الرئيسية من أجل دعم علاقاتها مع المواطنين المصريين من أجل إيجاد طرق للتناغم بين الشعب والشرطة والتأكيد على احترام “حقوق الإنسان” وخصوصاً لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والتأكد على منظومة الأداء الأمني في مجال حقوق الإنسان.

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