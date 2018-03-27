الجفري يرد على فتوى الإخوان المحرمة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 إعلان الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي عن رفضه العمل على توظيف أحكام الشريعة الإسلامية في الحياة السياسية، وقد أعلن عن رفضه الفتوى الصادرة عن تحريم المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية التي تم إصدارها من قبل “جماعة الإخوان المسلمين”.

وقد أعلن الحبيب على الجفري عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً “إن الحث على المشاركة يكون اعتباراً للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة، فالحث يكون من باب حق الشهيد وحق الجندي المرابط، حق الشريعة السمحة علينا حفظ جانبها المصون من العبث”.

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