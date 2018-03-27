الوطنية للانتخابات: العزوف ليس مكسب سوى لمن لا يريد خيراً للوطن

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف عن المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية هي تعني جوهر الديمقراطية، وأضاف أن المشاركة تعد هي روح العملية الانتخابية وثمرتها.

وأكد المستشار محمود الشريف قائلاً “العزوف ليس مكسب سوى لمن لا يريد خيراً لهذا الوطن”، وشدد على انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من بدء فعاليات انتخابات الرئاسة المصرية، وأوضح أنه لم يتم ورود أي شكوى من قبل الناخبين إلى الوقت الراهن.

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