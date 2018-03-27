“شريف إسماعيل” يوجه بتوسيع استخدام التأشيرة الإلكترونية في السفارات والمنافذ

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اجتمع المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، صباح الأمس لمتابعة مشروع تطوير منظومة المعلومات بمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وحضر هذا الاجتماع وزير الاتصالات، ووزير الطيران المدني، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما استعرض “إسماعيل” خلال هذا الاجتماع المقترحات الخاصة بإنشاء منظومة التأشيرة الإلكترونية، بالإضافة إلى التعرف على الأجهزة والمعدات التي يتطلبها هذا المشروع، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للانتهاء إنشاؤه، كما أكد على ضرورة العمل على هذا التوسع فى استخدام التأشيرة الإلكترونية حتى تشمل جميع المنافذ والسفارات، هذا بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالأمر.

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كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير العمل على كافة منافذ الدولة، وتطوير وسائل التكنولوجيا حتى تصل مصر إلى أحدث النظم العالمية.

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