شهود عيان يروون تفاصيل وفاة المواطن المصري في السعودية

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نشرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، تقريرا مصوراً لبيت المقيم المصري “عبد المطلب أحمد” الذي توفي جراء إصابته بشظايا الصاروخ عقب إسقاطه من خلال قوات الدفاع الجوي.

وقالت تقارير شهادات من أقارب “عبد المطلب”، كان من بينهم محمد عبدالواحد، الذي أوضح ما حدث وقال: ” قمنا مفزوعين على صدى صوت الصاروخ خرجنا، وبعد ما خرجنا طلع أخوه وخرج من الداخل، كان المكان كله غبار، هو والثلاث أشخاص اللي كانوا داخل الغرفة، كلهم غبار من أثر الصاروخ، سألته:( فين عبد المطلب؟)”، وأضاف أنه حاول الدخول إلى الغرفة لكنه لم يطيق كم الغبار الهائل.

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وكشف التقرير الإخباري من خلال شهادات الحضور عن نوم “عبد المطلب” علي الأرض لتسقط عليه شظايا الصاروخ من السقف، وتحدث شخص من أقاربه قائلاً: كان عنده ضيف ونيمه علي السرير بتاعه ونام هو على الأرض،”دول صعايدة عندهم واجب الضيافة أصول”.

وتابع التقرير نقلا ً عن أصدقاء “عبد المطلب” بأن عائلته وزوجته وأطفاله الثلاثة يعيشون حاليا في مصر، كما أعلنت احدى قنوات التلفزيون السعودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ،خبر زيارة الأمير “محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز”، نائب أمير الرياض، للمصابين من شظايا الصاروخ في العاصمة الرياض، ونقل تعازي العائلة الملكية لعائلة “عبد المطلب”.

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