محافظ القليوبية: 22 رحلة عمرة للمشاركين فى انتخابات الرئاسة

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أكد اللواء “محمود عشماوي” الذي يشغل منصب محافظ القليوبية أن المحافظة توفر 22 فرصة عمرة بالقرعة لكل من أدلى بصوته خلال عملية الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة.

كما أصدرت المحافظة بيان إعلامي تؤكد فيه أن المحافظة بالتعاون مع بعض من رجال الأعمال قد قاموا بتخصيص رحلتين عمرة لكل مركز بالمحافظة تشجيعاً للناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, مؤكداً أن العمرة سوف تكون خلال شهر رمضان المبارك.

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كما أضاف “عشماوي” أن القرعة العلنية سوف تجرى على جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسوف تعلن المحافظة عن أسماء الفائزين ومواعيد مقابلتهم بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

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