بالفيديو مكرم: على الهيئات المتعلقة بالإعلام والصحافة التقدم بالاستقالة بعد الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي الكاتب مكرم محمد أحمد حيث أعلن أنه ليس لديه أي علم عن تواجد بعض من التغييرات في القيادات الإعلامية في الهيئات الثلاثة بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف قائلاً “التغيير من حق الرئيس الجديد، وأن المجلس الأعلى يتبع مجلس النواب، ومسؤوليتنا تقتدي أن نقدم استقالتنا عقب انتهاء الانتخابات لرئيس مجلس النواب، وله القرار في قبولها أو عدم قبولها”.

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وجاء تصريحات مكرم محمد أحمد أثناء مكالمة هاتفية في برنامج “موعد مع الرئيس” والذي يقدمه الإعلامي الكبير جابر القرموطي والذي يتم إذاعته عبر قناة النهار الفضائية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلاً ” أنا كبرت ولست حريصا على شيء، ولكني حريص على قول صادق في مهنتي، لأني أحب تلك المهنة وسأدافع عنها حتى أموت، على الهيئات الثلاثة المتعلقة بالإعلام والصحافة التقدم بالاستقالة عقب الانتخابات الرئاسية، وينبغي أن يكون تقليداً مادام هناك رئيسا جديدا لفترة رئاسية جديدة، وينبغي أن نتوجه لرئيس مجلس النواب بالاستقالة”.

وأشار مكرم محمد أحمد قائلاً ” بالنسبة لي أنا أرجو أن أقول رأيي في مهنتي بشجاعة، وسأقوله في المنصب أو خارجه، والجميع يعلم أن مكرم محمد أحمد الصحفي أهم من أي منصب”.

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