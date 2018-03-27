أحمد شفيق يشارك في عملية التصويت ويدلى بصوته بالقاهرة الجديدة

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تابع موقع مصر 365 مشاركة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق بصوته خلال عملية التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية مساء اليوم الموافق الثلاثاء السابع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 ثاني أيام التصويت داخل الدولة المصرية.

وقد توجه الفريق أحمد شفيق إلى مقر لجنته الانتخابية القائمة في مدرسة سيزا نبراوي القائمة في منطقة القاهرة الجديدة، وقد حضر الفريق وسط حراسته التي تكونت من شخصين وبعد مشاركته في العملية الانتخابية غادر مسرعاً دون أن يتحدث مع أي شخص.

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ويجدر هنا الإشارة أن الفريق أحمد شفيق قد أعلن في وقت سابق عن نيته للترشح إلى انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018 قبل أن يعلن عن تراجعه عن قراره بعد أن عاد إلى الدولة المصرية قادماً من دولة الإمارات العربية.

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