الأرصاد تعلن عن حقيقة التقلبات الجوية المتوقعة للغد وتطالب بالمشاركة بالانتخابات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال حول ما تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود موجة عنيفة من الرياح المتوقعة لطقس غداً الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 وثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية.

وأوضح أن ما تم أثارته عن التقلبات الجوية المتوقعة غداً غير صحيحة، وأكد أن درجة الحرارة المتوقعة على محافظة القاهرة لطقس غداً لن تتعدي الخمسة والثلاثين درجة مئوية وأنه من غير المعقول أن نوقف حياتنا بسبب نشاط محدود لحركة الرياح.

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وطالب الدكتور أحمد عبدالعال من المواطنين المصريين النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية حيث أن هذا واجب وطني ولابد من مشاركة الجميع في ذلك العرس الانتخابي وتابع قائلاً “المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم في درجة حرارة خمسة عشر درجة مئوية تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي واجبنا الوطني في درجة حرارة لا تتعدى خمسة وثلاثين درجة مئوية”.

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