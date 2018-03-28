إنفجار في المعادي بنقطة إسعاف والسبب ماس كهربائي

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تابع موقع مصر 365 سماع دوى انفجار منذ وقت قليل بمنطقة المعادي وتبين أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل في نقطة تابعة إلى “هيئة الإسعاف” مما أدى على تصاعد الأدخنة وألسنة النيران في المنشأة القائمة بشارع مائة وخمسة بمنطقة المعادي.

وقد تلقت “غرفة الحماية المدنية” إخطار ورد إلى شرطة نجدة المعادي يفيد بتصاعد ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف في منشأة قائمة في شارع مائة وخمسة بمنطقة المعادي.

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وعلى الفور أصدرت الحماية المدنية أمر بالدفع بسيارات الإطفاء إلى المنشأة التي تم الإبلاغ عنها، وبعد السيطرة على الحريق تمت معاينة مكان الحادث وتبين أن السبب وراء الحريق هو ماس كهرباء مما أدى إلى التهام سقف المبنى وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة المصحوبة بالبرق والرعد وهطول الأمطار، وقد تم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضه على النيابة العامة من أجل التحقيق في الحادث.

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